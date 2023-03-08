08 марта

07 марта

Популярное

Эвенки пяти регионов отметили День оленевода

Эвенки пяти регионов отметили День оленевода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник прошёл на севере Забайкалья

В Каларском округе Забайкальского края 4 и 5 марта прошёл межрегиональный праздник – День оленевода, который впервые объединил эвенков из пяти регионов: Забайкалья, Якутии, Бурятии, Амурской и Иркутской областей.

Деловую часть программы участники из регионов начали с обсуждения проблемы сохранения исчезающего эвенкийского языка. Сейчас в Забайкалье проживает чуть более тысячи его носителей, из них 460 – в Каларском округе, при этом лишь 95 детей-эвенков в селах Чара и Икабья учат родной язык.

Праздничные мероприятия начались с выставки декоративно-прикладного искусства. В доме культуры села Чары мастера представили свои работы: сумки, обереги и украшения, головные уборы, игрушки и сувениры из меха и кожи, коллекции национальной одежды.

В рамках праздника состоялся концерт. Восторг и восхищение вызвало у зрителей дефиле в национальных костюмах. Самыми зрелищными и ожидаемыми стали эвенкийские конкурсы, обряды и заезды на оленьих упряжках.

Безусловную победу и главные призы соревнований – снегоходы – увезли представители общин Амурской области: Светлана Кульбертинова одержала победу в минутных заездах на упряжках на 2 километра и верховой езде на 500 метров. Максим Андреев стал победителем как в минутных, так и общем заезде на 2 километра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на компанию «Удоканская медь».

эвенки Забайкальский край Праздники национальная культура оленеводство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главврачи Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Главврачи Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2023
Медики посвятили стихи «всем женщинам родной земли моей»
Эвенки пяти регионов отметили День оленевода
Эвенки пяти регионов отметили День оленевода
Общество, 08.03.2023
Праздник прошёл на севере Забайкалья
Иркутская гимнастка стала чемпионкой России
Иркутская гимнастка стала чемпионкой России
Общество, 08.03.2023
Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике
Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»
Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»
Общество, 08.03.2023
Учащиеся республики приняли участие в торжественных мероприятиях
В Улан-Удэ пройдёт армейский чемпионат по рукопашному бою
В Улан-Удэ пройдёт армейский чемпионат по рукопашному бою
Общество, 08.03.2023
Участие в чемпионате Вооружённых сил примут пять родов войск
Улан-Батор примет чемпионат мира по хоккею
Улан-Батор примет чемпионат мира по хоккею
Общество, 08.03.2023
Также здесь состоится первенство Азии и Океании
В Иркутске развернётся «Байкальская неделя искусства и ремёсел»
В Иркутске развернётся «Байкальская неделя искусства и ремёсел»
Общество, 08.03.2023
Фестиваль проведут в областном центре в начале лета
В Бурятии 8 марта переменная облачность
В Бурятии 8 марта переменная облачность
Общество, 08.03.2023
В Улан-Удэ утром ожидается снег
Монголы покажут в Улан-Удэ кукольное шоу
Монголы покажут в Улан-Удэ кукольное шоу
Общество, 07.03.2023
Зрителей приглашают на международное кукольное представление
В Забайкалье выберут «Мисс Чита»
В Забайкалье выберут «Мисс Чита»
Общество, 07.03.2023
Стартовал приём заявок на городской конкурс красоты
Национальные театры соберутся на «Байкальский талисман»
Национальные театры соберутся на «Байкальский талисман»
Общество, 07.03.2023
Завершён приём заявок на международный фестиваль
Чита примет гимнасток из семи регионов России
Чита примет гимнасток из семи регионов России
Общество, 07.03.2023
Спортсменки приедут в Забайкалье на соревнования по художественной гимнастике
В Улан-Удэ «Сагаалган собрал друзей»
В Улан-Удэ «Сагаалган собрал друзей»
Общество, 07.03.2023
В столице Бурятии прошёл этнофестиваль образовательных учреждений города
В Бурятии состоялся республиканский фортепианный конкурс
В Бурятии состоялся республиканский фортепианный конкурс
Общество, 07.03.2023
В нём приняли участие более 60 юных музыкантов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^