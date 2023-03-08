Эвенки пяти регионов отметили День оленевода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздник прошёл на севере Забайкалья



В Каларском округе Забайкальского края 4 и 5 марта прошёл межрегиональный праздник – День оленевода, который впервые объединил эвенков из пяти регионов: Забайкалья, Якутии, Бурятии, Амурской и Иркутской областей.



Деловую часть программы участники из регионов начали с обсуждения проблемы сохранения исчезающего эвенкийского языка. Сейчас в Забайкалье проживает чуть более тысячи его носителей, из них 460 – в Каларском округе, при этом лишь 95 детей-эвенков в селах Чара и Икабья учат родной язык.



Праздничные мероприятия начались с выставки декоративно-прикладного искусства. В доме культуры села Чары мастера представили свои работы: сумки, обереги и украшения, головные уборы, игрушки и сувениры из меха и кожи, коллекции национальной одежды.



В рамках праздника состоялся концерт. Восторг и восхищение вызвало у зрителей дефиле в национальных костюмах. Самыми зрелищными и ожидаемыми стали эвенкийские конкурсы, обряды и заезды на оленьих упряжках.



Безусловную победу и главные призы соревнований – снегоходы – увезли представители общин Амурской области: Светлана Кульбертинова одержала победу в минутных заездах на упряжках на 2 километра и верховой езде на 500 метров. Максим Андреев стал победителем как в минутных, так и общем заезде на 2 километра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на компанию «Удоканская медь».



