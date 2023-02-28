Матчи пройдут в середине марта в Чите
Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Дальневосточного федерального округа пройдёт с 13 по 16 марта в Чите.
- Шестнадцатый сезон чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» стартовал ярко, позади много интересных, насыщенных матчей. Школьники регионов продемонстрировали качественный баскетбол и доказали, что умеют бороться, - рассказали организаторы.
Всего в сезоне 2022-2023 года приняли участие команды из 72 регионов нашей страны. За право называться лучшей школьной баскетбольной командой ДФО, а также представлять Забайкалье на чемпионате будут команда юношей СОШ №9 города Чита и команда девушек СОШ №2 из посёлка Новая-Чара Каларского района. Всего будут участвовать девять команд девушек и 11 команд юношей Дальневосточного федерального округа.
Финал состоится в спортивных залах Читинского байкальского государственного университета и Читинского техникума железнодорожного транспорта. Начало матчей в 10:00.
- Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди будут определены самые ценные игроки финала, - добавили организаторы.
Отличившиеся спортсмены будут участвовать в суперфинале в Ижевске и бороться за главный приз – суперкубок единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Забайкалье примет финал ДФО чемпионата «КЭС-Баскет»
Общество, Фото:
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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
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