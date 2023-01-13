Бурятия присоединится к международной акции «Музейное селфи»

Победители получат призы



В Бурятии объявлено о проведении международной акции «Музейное селфи». Акция проводится ежегодно по всему миру, начиная с 2014 года, в третью среду января. В этот день пользователи социальных сетей публикуют свои фотографии на фоне музейных экспозиций. В этом году акция проходит 18 января.



- Родоначальницей международной акции стала британка Мари Диксон, которая ведёт сайт о музеях и искусстве. Свой первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила со своей маленькой дочерью, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



В Бурятии приглашают любителей селфи принять участие в конкурсе, приуроченном ко Дню селфи в музее. Посетители и сотрудники музеев могут размещать селфи на фоне зданий музеев, на фоне экспозиций и экспонатов.



Публиковать селфи можно с 13 января по 1 февраля в группе национального музея РБ в социальной сети «ВКонтакте» под постом о конкурсе с хештегами #МузейноеСелфи, #НацМузейБурятии, #музей03.



Поддержать акцию можно сделав селфи в музеях: художественный музей им. Ц.С. Сампилова, музей природы Бурятии, музей истории Бурятии, Новоселенгинский музей декабристов, галерея Льва Бардамова.



Самые креативные и популярные получат призы. Победителей объявят 1 февраля в прямом эфире.



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