13 января

12 января

Популярное

Бурятия присоединится к международной акции «Музейное селфи»

Бурятия присоединится к международной акции «Музейное селфи»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат призы

В Бурятии объявлено о проведении международной акции «Музейное селфи». Акция проводится ежегодно по всему миру, начиная с 2014 года, в третью среду января. В этот день пользователи социальных сетей публикуют свои фотографии на фоне музейных экспозиций. В этом году акция проходит 18 января.

- Родоначальницей международной акции стала британка Мари Диксон, которая ведёт сайт о музеях и искусстве. Свой первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила со своей маленькой дочерью, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

В Бурятии приглашают любителей селфи принять участие в конкурсе, приуроченном ко Дню селфи в музее. Посетители и сотрудники музеев могут размещать селфи на фоне зданий музеев, на фоне экспозиций и экспонатов.

Публиковать селфи можно с 13 января по 1 февраля в группе национального музея РБ в социальной сети «ВКонтакте» под постом о конкурсе с хештегами #МузейноеСелфи, #НацМузейБурятии, #музей03.

Поддержать акцию можно сделав селфи в музеях: художественный музей им. Ц.С. Сампилова, музей природы Бурятии, музей истории Бурятии, Новоселенгинский музей декабристов, галерея Льва Бардамова.

Самые креативные и популярные получат призы. Победителей объявят 1 февраля в прямом эфире.

Возрастное ограничение 0+
музей Бурятия акция селфи конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
Общество, 13.01.2023
Результаты станут известны 3 февраля
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
Общество, 13.01.2023
В дальнейшем планируется преобразовать его в первично-сосудистое отделение
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Общество, 13.01.2023
Нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
Общество, 13.01.2023
«Кубок ДСС» отправился в Иркутск
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
Общество, 13.01.2023
Максимальная величина пособия в северных районах составит более 16600 рублей
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Общество, 13.01.2023
Для монгольских коллег были проведены мастер-классы творческих коллективов
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Общество, 13.01.2023
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
Общество, 13.01.2023
Первая встреча пройдёт 18 января
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
Общество, 13.01.2023
По телефону инвалиды и одинокие пенсионеры могут отправить сигнал о помощи
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
Общество, 13.01.2023
В Сотниково было отловлено 9 безнадзорных собак, в микрорайоне Вагжанова – 17
Шесть организаций в Бурятии стали победителями первого этапа конкурса Фонда президентских грантов
Шесть организаций в Бурятии стали победителями первого этапа конкурса Фонда президентских грантов
Общество, 13.01.2023
Им будут предоставлены гранты в общей сложности на сумму более 8 млн рублей
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Общество, 13.01.2023
Участницам обещают «насыщенное приключение»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^