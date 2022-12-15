В проекте приняла участие семья худрука театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанова
Детские колыбельные на бурятском языке стали семейным проектом. Мультфильмы с маминой и папиной колыбельными учат подрастающее поколение стать достойными продолжателями рода, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
- Мы предложили создать какой-нибудь анимационный фильм на тему бурятского языка режиссёру и художественному руководителю театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанову. Ранее Эрдэни Батоочирович уже создал популярный мультсериал про весёлых мальчиков Бадму и Чагдара. Сомнений в том, что режиссёр придумает что-то интересное, не было. Вдвойне приятно отметить, что вклад в новый проект внесли все члены семьи, а это значит, что любовь и уважение к родному языку привиты с пелёнок, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Сам автор проекта с большим энтузиазмом рассказывает о процессе работы.
- Я предложил давнюю идею создания колыбельных песен на бурятском языке и так мы начали осуществлять проект с министерством культуры, - рассказал Эрдэни Жалцанов. - Привлекли наших племянников и племянниц, детей друзей, знакомых. Среди них мы объявили конкурс на рисунки с семейными портретами. Самые яркие рисунки позже ожили и стали частью истории.
Мамину колыбельную талантливо спела не кто иная, как родная сестра аниматора фильма Евгении Жалцановой – молодая оперная певица Жаргал Цырендагбаева. Старшая дочь Сарантуя Жалцанова – Дмитриева (уже известный в Бурятии композитор) написала музыку, а средняя дочь нарисовала некоторые картины.
- Вклад внесла даже младшая дочь, которой 1 год и 4 месяца. В последнюю ночь завершения работы в 4 часа утра она не спала и очень ревностно наблюдала за финальным процессом, - смеётся автор.
В будущих планах – колыбельные от сестры, брата, дедушки и бабушки, также будут колыбельные народов, живущих в Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии создали мультфильмы-колыбельные на бурятском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посещение бесплатное
Проект соответствующего указа разработан
Продавец считает, что потом «дорогую колбасу никто не купит»
Ситуацию омрачат холодные ветра
Тёплую раздевалку реконструируют в будущем году
Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей
В Роспотребнадзоре рассказали, какие креветки самые вкусные
Их заверили, что дерево украсят и «всё будет красиво»
Поддельный препарат может попасть в республику
Он целых два года не платил за обогрев своего коттеджа
13 декабря в республике выявили всего 29 заражённых
Уверенность горожан в собственных действия растёт вместе с их заработком
Сертификаты на жильё получили три удостоенных наград человека
Претендовать на него теперь могут обладатели нагрудного знака «Лидер ТОС»
В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву