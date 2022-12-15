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В Бурятии создали мультфильмы-колыбельные на бурятском языке

В Бурятии создали мультфильмы-колыбельные на бурятском языке
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
В проекте приняла участие семья худрука театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанова

Детские колыбельные на бурятском языке стали семейным проектом. Мультфильмы с маминой и папиной колыбельными учат подрастающее поколение стать достойными продолжателями рода, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

- Мы предложили создать какой-нибудь анимационный фильм на тему бурятского языка режиссёру и художественному руководителю театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанову. Ранее Эрдэни Батоочирович уже создал популярный мультсериал про весёлых мальчиков Бадму и Чагдара. Сомнений в том, что режиссёр придумает что-то интересное, не было. Вдвойне приятно отметить, что вклад в новый проект внесли все члены семьи, а это значит, что любовь и уважение к родному языку привиты с пелёнок, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Сам автор проекта с большим энтузиазмом рассказывает о процессе работы.

- Я предложил давнюю идею создания колыбельных песен на бурятском языке и так мы начали осуществлять проект с министерством культуры, - рассказал Эрдэни Жалцанов. - Привлекли наших племянников и племянниц, детей друзей, знакомых. Среди них мы объявили конкурс на рисунки с семейными портретами. Самые яркие рисунки позже ожили и стали частью истории.

Мамину колыбельную талантливо спела не кто иная, как родная сестра аниматора фильма Евгении Жалцановой – молодая оперная певица Жаргал Цырендагбаева. Старшая дочь Сарантуя Жалцанова – Дмитриева (уже известный в Бурятии композитор) написала музыку, а средняя дочь нарисовала некоторые картины.

- Вклад внесла даже младшая дочь, которой 1 год и 4 месяца. В последнюю ночь завершения работы в 4 часа утра она не спала и очень ревностно наблюдала за финальным процессом, - смеётся автор.

В будущих планах – колыбельные от сестры, брата, дедушки и бабушки, также будут колыбельные народов, живущих в Бурятии.





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Бурятия бурятский язык колыбельные мультфильмы дети семьи

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