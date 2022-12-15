В Бурятии символ СССР раскачивался на ветру, угрожая людям

Опасный памятник в виде серпа и молота решили обновить
Недавно жители Тункинского района Бурятии «потеряли» памятник в виде серпа и молота. Он много лет стоял в селе Кырен, недалеко от центральной площади, но недавно куда-то исчез. Люди забили тревогу.
Как выяснилось, символ советской эпохи просто решили обновить и по согласованию с Тункинским отделением КПРФ перенесли его в цех компании «Дархан».
Глава села Людмила Абдрахманова сообщила: он займёт прежнее место сразу после реконструкции – весной 2023-го. Сейчас «Серп и молот» находится в аварийном состоянии и, как отметили в районной администрации, «представляет реальную угрозу жизни и здоровью населения ввиду крена и раскачивания на ветру».
В муниципальном образовании уже провели совещание под руководством замглавы района по соцполитике Юлии Сушкеевой. В нём приняли участие секретарь отделения КПРФ Раиса Маркова, сотрудники администрации Кырена и местные депутаты. Вопрос согласовали и почётным гражданином Тунки и Бурятии, председателем Совета ветеранов Петром Деминым. Открытие памятника запланировали на 1 мая – как раз в рамках 100-летия района.
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