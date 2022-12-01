Мэр Северобайкальска встретился с руководителем агентства лесного хозяйства
Охотники-любители из Северо-Байкальского района Бурятии могут не беспокоиться за свои зимовья. Подробности встречи с руководителем республиканского агентства лесного хозяйства мэр города Северобайкальск Олег Котов рассказал на своей странице в соцсети.
Котов обратился к Сергею Борошноеву с вопросом от местных любителей охоты о понуждении сноса зимовий, которые не имеют разрешительных документов.
- По итогу встречи спешу успокоить наших любителей охоты: вопрос о сносе зимовий не стоит. На данный момент ведётся работа по официальному оформлению объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре. Это такие объекты как вольер, питомник диких животных, егерский кордон и охотничья база. Поэтому всех наших охотников-любителей прошу не беспокоиться за свои зимовья, - написал Олег Котов.
Охотников с севера Бурятии успокоили по поводу зимовий
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