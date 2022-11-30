В Чите состоится крестный ход, посвящённый Александру Невскому

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В центре столицы Забайкалья утром будет перекрыто движение для всех видов транспорта



6 декабря в Чите проведут крестный ход, посвящённый Дню памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Мероприятие состоится с 9:30 до 10:30.



Маршрут движения колонны пройдёт от Казанского кафедрального собора – ул. Бутина – ул. Петровская – ул. Ленинградская – ул. Ленина – площадь им. Ленина – ул. Бутина – ул. Амурская – до Казанского кафедрального собора.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, в связи с этим будет перекрыто движение для всех видов транспорта, включая общественный, с 9:00 до 10:30 по следующим улицам:

- ул. Бутина от ул. Амурская до ул. Петровская;

- ул. Петровская от ул. Бутина до ул. Ленинградская;

- ул. Ленинградская от ул. Петровская до ул. Ленина;

- ул. Бутина от ул. Ленина до ул. Петровская.

