Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики завоевала три медали соревнований



Россия впервые приняла чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин. Соревнования завершились 6 ноября в Волгограде. Более 400 спортсменов из 30 стран выявляли сильнейших в категориях «Классика» и «Лайт».



Звание чемпиона мира завоевал спортсмен из Бурятии, мастер спорта России международного класса Даша Жамбалов. Ещё два представителя республики Виктор Бадмаев и Виталий Ананин стали бронзовыми призёрами соревнования. Оба спортсмена являются мастерами спорта России.



- Волгоград уже второй раз приносит нашему спортсмену золотую медаль, весной этого года здесь Даша стал чемпионом России, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

