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Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою

Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Сборная республики завоевала три медали соревнований

Россия впервые приняла чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин. Соревнования завершились 6 ноября в Волгограде. Более 400 спортсменов из 30 стран выявляли сильнейших в категориях «Классика» и «Лайт».

Звание чемпиона мира завоевал спортсмен из Бурятии, мастер спорта России международного класса Даша Жамбалов. Ещё два представителя республики Виктор Бадмаев и Виталий Ананин стали бронзовыми призёрами соревнования. Оба спортсмена являются мастерами спорта России.

- Волгоград уже второй раз приносит нашему спортсмену золотую медаль, весной этого года здесь Даша стал чемпионом России, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Бурятия универсальный бой спорт чемпионат мира

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