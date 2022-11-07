Сборная республики завоевала три медали соревнований
Россия впервые приняла чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин. Соревнования завершились 6 ноября в Волгограде. Более 400 спортсменов из 30 стран выявляли сильнейших в категориях «Классика» и «Лайт».
Звание чемпиона мира завоевал спортсмен из Бурятии, мастер спорта России международного класса Даша Жамбалов. Ещё два представителя республики Виктор Бадмаев и Виталий Ананин стали бронзовыми призёрами соревнования. Оба спортсмена являются мастерами спорта России.
- Волгоград уже второй раз приносит нашему спортсмену золотую медаль, весной этого года здесь Даша стал чемпионом России, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
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