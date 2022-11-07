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В Бурятии выбрали лучшего «юного Будамшуу»

В Бурятии выбрали лучшего «юного Будамшуу»
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятского театра драмы
Гран-при завоевал представитель Забайкальского края

3 ноября в Улан-Удэ прошёл финал XVIII международного конкурса «Юный Будамшуу». Первенство оспаривали более 20 молодых финалистов из Бурятии, Забайкалья и Монголии.

- Впервые участие в конкурсе принял город Северобайкальск, - рассказывает Галина Будаева, председатель оргкомитета «Юного Будамшуу». - Сегодня был его завершающий этап, предварительный прошел на местах: в школах, в домах культуры, в детских учреждениях культуры. Народ сам выбирал лучших, чтобы делегировать их в столицу Бурятии. Например, Агинский Бурятский округ направил к нам 5 участников.

Участниками конкурса стали мальчики и юноши школьного возраста от 7 до 17 лет. Жюри оценивало выступающих в трёх номинациях: драматический монолог, стихотворная декламация и вокальное мастерство.

Результаты были оглашены вечером на гала-концерте. Обладателем гран-при стал Тамир Б., ученик 11 класса Агинской средней школы №3 Забайкальского края.

- Тамир – разносторонний, одарённый юноша, проявил себя и в учёбе, и в спорте, и в творчестве. Победа в конкурсе – это результат командной работы педагогов, талант самого Тамира, вклад родителей и рука профессионала своего дела – Долгормы Мункуевны Долгоржаповой, - поделилась радостью в соцсетях землячка победителя Наталья Санжитова.

Лауреатом 1 степени стал участник из Монголии Азжаргал Б., уроженец аймака Хувсгел. Диплом 2 степени увез в Кижингу Булат Ц., ученик 9 класса Кижингинского лицея имени Мункина. Третье место присуждено тоже кижингинцу Тамиру Р., ученику 2 класса средней школы имени Хоца Намсараева, и девятикласснику Дмитрию М., воспитаннику средней школы №1 из с. Курумкан.

Специальный приз Бурдрама вручен старшекласснику Баиру С., Закаменский район, улус Санага. Союзом театральных деятелей Бурятии отмечен школьник Евгений Ц. из с. Татаурово Прибайкальского района.

- Как отметил основатель конкурса Михаил Елбонов, его радует, что уровень подготовки детей из года в год растет. Дети ждут конкурс целый год и к нему тщательно готовятся, - сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы.

Бурятия Будамшу конкурс дети театр бурятский язык

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