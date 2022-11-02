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Школьники из Бурятии освоят Java и Python

Школьники из Бурятии освоят Java и Python
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В селе Петропавловка Джидинского района начал свою работу «IT-куб»

Теперь школьники Джидинского района Бурятии могут обучаться современным компьютерным технологиям. Скоро в селе Петропавловка откроется центр цифрового образования «IT-куб». Дети будут изучать в обязательном порядке программирование на Python, программирование роботов, разработку приложений для виртуальной реальности.

На выбор школьникам предоставлены такие важные курсы как кибергигиена, программирование на Java, системное администрирование. Дети с большим удовольствием записываются на основные и дополнительные направления, с ними занимаются 28 педагогов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Официальное открытие IT-куба в селе Петропавловка состоится 5 ноября.

Напомним, в 2020 году «IT-Куб» открыли в Гусиноозёрске, в 2021 году – в Северобайкальске, в 2022 году – в 5 сельских районах, это: Закаменский, Заиграевский, Мухоршибирский, Хоринский и Джидинский.
Бурятия образование информатика программирование

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