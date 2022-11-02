Школьники из Бурятии освоят Java и Python

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В селе Петропавловка Джидинского района начал свою работу «IT-куб»



Теперь школьники Джидинского района Бурятии могут обучаться современным компьютерным технологиям. Скоро в селе Петропавловка откроется центр цифрового образования «IT-куб». Дети будут изучать в обязательном порядке программирование на Python, программирование роботов, разработку приложений для виртуальной реальности.



На выбор школьникам предоставлены такие важные курсы как кибергигиена, программирование на Java, системное администрирование. Дети с большим удовольствием записываются на основные и дополнительные направления, с ними занимаются 28 педагогов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Официальное открытие IT-куба в селе Петропавловка состоится 5 ноября.



Напомним, в 2020 году «IT-Куб» открыли в Гусиноозёрске, в 2021 году – в Северобайкальске, в 2022 году – в 5 сельских районах, это: Закаменский, Заиграевский, Мухоршибирский, Хоринский и Джидинский.

