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Жителям Чечни покажут байкальские пейзажи

Жителям Чечни покажут байкальские пейзажи
Общество,  Фото:арт-галерея «Диас»
В Грозном начнёт работу выставка «Диалоги. Кавказ – Байкал»

4 ноября в столице Чечни, городе Грозном, состоится открытие второй выставки «Диалоги. Кавказ – Байкал». Проект проводится в рамках межрегионального арт-фестиваля «Краски Сибири», направленного на укрепление культурных связей между регионами России и развитие сотрудничества в области профессионального изобразительного искусства.

На выставке будут представлены картины, созданные художниками Сибири и Кавказа на арт-пленэрах. Благодаря проекту художники Кавказа побывали в Сибири, а сибирские – на Кавказе. Результатом этого стала выставка, которую показали в январе этого года в историко-краеведческом музее в городе Ессентуки.

В ноябре 2022 года жители Грозного увидят обновлённую выставку, состоящую из 60 картин. Эльбрус, Байкал, Ангара и луга Кавказских гор – основные герои картин, созданных Магомедом Закриевым, Сергеем Кулешовым, Виталием Ветровым, Александром Имедеевым, Региной Присяжниковой, Галиной Тереховой и многими другими участниками проекта «Диалоги. Кавказ – Байкал».

- Приезд художников Сибири в Чечню не первый. В 2019 году группа из 15 человек со всей России прибыла на арт-пленэр в городе Грозный. За две недели было создано более 200 полотен, часть из которых пополнила фонды музеев Иркутской области и государственной галереи имени А.А. Кадырова, музея в Итум-Кале, а часть вернулась вместе с авторами в их родные города, - рассказала руководитель «Некоммерческого партнёрства по содействию развития искусства», искусствовед Диана Салацкая.

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Байкал Иркутская область живопись пейзаж Чечня искусство пленэр

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