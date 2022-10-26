В Бурятии выросла численность ондатры







Использованная методика не позволяет определить точное число ондатры на территории, но за счёт регулярности и постоянности она помогает контролировать происходящие со временем изменения. Согласно результатам последнего учёта, отмечен рост численности зверька относительно прошлого года.



С начала 2000-х годов численность ондатры на территории Чивыркуйского перешейка ежегодно падала. Самый низкий порог был зарегистрирован в 2019 году, когда зверьков там оставалось менее 500 особей.



За прошедшие три года они заметно и быстро размножались, поэтому их численность выросла в разы и сейчас приближается к трём тысячам особей (по расчётам - 2816 особей) только в районе Чивыркуйского перешейка и местности Монахово. Такие изменения совпали с повышением уровня воды в озёрах, реках и болотах в результате последних дождливых лет. И, как следствие, замечено расширение пригодных мест обитания.



- В нашей экосистеме ондатры имеют большое значение. Они поддерживают порядок в водно-болотных угодьях, очищают и открывают водные пути, тем самым помогая «местным» растениям, насекомым и животным. Кроме того, ондатра составляет значительную часть рациона питания орлана-белохвоста, который занесён в Красную книгу России и других хищников. Но сказать, что «чем больше ондатр – тем лучше», никак нельзя. Например, они являются распространителями туляремии, опасного для человека заболевания. С повышением плотности населения ондатры, увеличивается опасность развития эпизоотий и случаев заражения людей в местах отдыха или среди рыбаков-любителей, имеющих тесный контакт с водой, - отметил Андрей Разуваев.





В Забайкальском национальном парке в Бурятии провели учёт численности ондатр. Мероприятие проводится каждую осенью уже много лет подряд, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Каждый раз научные сотрудники проходят постоянный маршрут на моторной лодке вдоль берегов озера Арангатуй в Баргузинском районе Бурятии, чтобы пересчитать хатки. Так называются съедобные жилища ондатр, которые строятся из фрагментов водных растений и корневищ.- Большую часть времени это убежища и стартовые площадки для нырка, но при необходимости (в голодный год) строительные материалы дома используются в качестве «ингредиента» на обед. Умножив количество хаток на средний размер семьи (в нашем случае пересчётный коэффициент равен четырём), можно узнать примерное количество всех особей в парке, - сообщил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Андрей Разуваев.