Она будет посвящена 115-летию Намжила Гармаевича Балдано
22 октября в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальная встреча, посвящённая 115-летию Намжила Балдано, бурятского советского драматурга, актёра, режиссёра, народного артиста Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, автора литературного свода народного эпоса «Гэсэр». Мероприятие пройдёт в рамках проведения месячника бурятского языка в национальной библиотеке РБ.
Гостями встречи станут Марина Намжиловна Балдано, народный поэт Бурятии Баир Дугаров, композитор Лариса Санжиева, писатели Баяр Жигмытов и Алексей Тиваненко. В её рамках будет действовать книжная выставка по творчеству Н.Г. Балдано, а также выставка книг и картин, посвящённых бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Состоится мастер-класс по вертикальному письму «Напиши своё имя», а также прозвучат музыкальные номера.
Литературно-музыкальная встреча состоится в конференц-зале нацбиблиотеки (блок Г, 1 этаж) в 14:00. Мероприятие организовано в рамках проекта «Манай соёлой xоёр жэгүүрынь» («Крылья бурятской культуры»), сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ проведут литературную встречу в честь юбилея драматурга
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