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Представительница эвенков Бурятии стала самой красивой девушкой Севера

Представительница эвенков Бурятии стала самой красивой девушкой Севера
Общество,  Фото:пресс-служба ГРЦЭК РБ «Арун»
Победительнице вручили берестяную корону

Итоги конкурса «Краса Севера» подвели на межрегиональном фестивале коренных малочисленных народов Севера «Этюды Севера», который состоялся на берегу озера Оськино в Парабельском районе Томской области. Гран-при конкурса взяла представительница Бурятии, участница молодёжного эвенкийского ансамбля «Гулувун», ныне молодой сотрудник республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Алима Готовын.

Заявки на участие в конкурсе красоты и таланта подали 10 участниц. На первом этапе конкурса «Визитная карточка» Алима рассказала о Бурятии, о происхождении своего имени, озвучила стихотворение собственного сочинения и продемонстрировала знания эвенкийского языка, рассказав о своей семье. На втором этапе конкурса был представлен номер с элементами исполнения эвенкийского национального танца под звуки хомуса. Также в номере были показаны традиционные ритуалы и обряд посвящения в лучницы с сопровождением участников молодёжного эвенкийского ансамбля «Гулувун».

Жюри определило победительницу конкурса по итогам показательных выступлений. Алиме Готовын присвоили титул «Краса Севера-2022», вручили берестяную корону и премию в размере 5000 рублей. Путём голосования зрителей представительница Бурятии также стала обладательницей «Приза зрительских симпатий». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

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