Суточный прирост заражённых подбирается к 500
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает идти в рост. За сутки в республике выявили 482 новых случаев заражения. Позавчера было зафиксировано 425 заболевших, а до этого прирост был сильно меньше – 287, 219, 192…
Заболеваемость набрала обороты в августе. В середине месяца глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что «пришла очередная волна ковида». О показателях начала лета, когда фиксировали менее десяти заболевших за сутки, сейчас приходится забыть.
За минувшие сутки госпитализировали 33 пациента. Выздоровели 325 человек, умер один больной (он был старше 65 лет).
С начала пандемии в Бурятии выявили 147 117 случаев коронавируса. Из них 46% (67 104) приходится на жителей Улан-Удэ. За всё время полностью выздоровели 140 987 человек, а число летальных исходов достигло 3060.
На сегодня в стационарах получают лечение 300 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии быстро растёт
Общество, Фото:
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