Студентка из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса

Работа Ирины Айкановой стала одной из лучших в номинации «Художественная обработка металла»



В Уфе в июле завершился всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров». В нём приняли участие молодые мастера из 28 субъектов Российской Федерации.



В заключительный очный этап прошли 150 участников – студентов колледжей и вузов. Они не только продемонстрировали конкурсные работы жюри, но и выполнили творческие задания с использованием различных художественных техник. Работы молодых мастеров оценивались экспертами из профильных российских вузов, предприятий и организаций по 15 номинациям. По итогам конкурсного отбора были объявлены лауреаты первой, второй и третьей степени.



Студентка из Бурятии Ирина Айканова, которая учится в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, стала лауреатом первой степени в номинации «Художественная обработка металла». Жюри признало её работу «Сибирская кабарга» одной из лучших, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



- Представленная мною кабарга выполнена в технике художественное литьё, это скульптура малых форм из «бронзы». Я хотела выбрать какое-то необычное, редкое животное, обитающее на территории Бурятии. Собственно, так и пришла к кабарге, - рассказала лауреат первой степени фестиваля о своём творении.

