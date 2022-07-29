Работа Ирины Айкановой стала одной из лучших в номинации «Художественная обработка металла»
В Уфе в июле завершился всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров». В нём приняли участие молодые мастера из 28 субъектов Российской Федерации.
В заключительный очный этап прошли 150 участников – студентов колледжей и вузов. Они не только продемонстрировали конкурсные работы жюри, но и выполнили творческие задания с использованием различных художественных техник. Работы молодых мастеров оценивались экспертами из профильных российских вузов, предприятий и организаций по 15 номинациям. По итогам конкурсного отбора были объявлены лауреаты первой, второй и третьей степени.
Студентка из Бурятии Ирина Айканова, которая учится в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, стала лауреатом первой степени в номинации «Художественная обработка металла». Жюри признало её работу «Сибирская кабарга» одной из лучших, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
- Представленная мною кабарга выполнена в технике художественное литьё, это скульптура малых форм из «бронзы». Я хотела выбрать какое-то необычное, редкое животное, обитающее на территории Бурятии. Собственно, так и пришла к кабарге, - рассказала лауреат первой степени фестиваля о своём творении.
Студентка из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
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