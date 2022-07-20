Речь идёт об отдалённых микрорайонах
В Улан-Удэ планируют отменить 12 маршрутов. Проект постановления опубликован на сайте администрации города.
Так, уже в 2022 году собираются убрать маршруты №№: 4 (мкр. Солдатский - мкр. Зелёный); 5 (ул.3-я Транспортная - ул. Дарви-на (Аршан); 28 (мкр. Сокол - Первое поле); 28 Первое поле (Первое поле – пл. Советов);
С 2023 года - №№ 36 (Поликлиника № 3 - 44 квартал - мкр. Сосновый- Поликлиника № 3); 42 (мкр. Стеклозавод - ул. Конечная); 51 (мкр. Восточный - ВСГТУ - Центральный рынок - Элеватор - мкр. Восточный); 54 (мкр. Восточный - Элеватор - Центральный рынок - ВСГТУ - мкр. Восточный); 64 (мкр. Шишковка - 140А мкр.); 10А (Аэропорт – Автовокзал); 70А (115 квартал - ВСГТУ - Богатырский мост - 47 квартал - 115 квартал); 71А (15 квартал - 47 квартал - Богатырский мост - ВСГТУ - 115 квартал).
Также в план-график перевозок планируется ввести некоторые изменения.
«В подпункте 1 таблицы в столбце «Наименование маршрута» слова «115 квартал - Железнодорожный вокзал» заменить словами «115 квартал – ул. Советская»; В подпункте 3 таблицы в столбце «Наименование маршрута» слова «Поселье - пл. Советов» заменить словами «мкр. Матросова - железнодорожный вокзал», - говорится в тексте документа.
Отметим, многие из опубликованных маршрутов уже давно не ходят. Так, например, 28-й маршрут горожане уже давно потеряли из виду. В 2020 году уже были ощутимые перебои с регулярностью перевозок – обслуживание осуществляли лишь три автобуса, и те ездили по укороченному маршруту – до площади Советов. Тогда не нашлось желающих работать на 28-м маршруте. В мэрии сообщали, что будут объявлять повторный конкурс. Но, вероятно, извозчиков так и не нашлось.
Нынешнюю ситуацию с отменой автобусов мэрия пообещала прокомментировать позднее.
В Улан-Удэ планируют отменить 12 маршрутов
Общество, Фото:
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