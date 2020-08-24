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В Улан-Удэ не нашлось желающих работать на 28-м маршруте

В Улан-Удэ не нашлось желающих работать на 28-м маршруте
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас ходят лишь три автобуса, да и то не полному маршруту

В Улан-Удэ на открытый конкурс на право перевозок по маршруту №28, объявленный в июне, не было подано ни одной заявки.

Так что сейчас маршруток этого №28 дождаться практически нереально. Работают лишь три маршрутки, да и то по укороченному маршруту с Первого поля микрорайона Забайкальский до площади Советов.

- На текущей неделе будет объявлен повторный конкурс, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В мэрии сообщили, что после закупки нового транспорта, на направлении в Сокол Аэропорт пустят автобусы большого и среднего класса. Торги на их покупку завершает в этом месяце.

- Кроме этого, по окончании дачного сезона (1 октября 2020) планируется направление муниципальных автобусов по схеме «центр города – мкрн Сокол», - отметили в администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе вспыхнул скандал вокруг маршрута №97. Здесь желающих работать оказалось достаточно, так что водители проигравшей конкурс фирмы дважды выходили с протестом на площадь Советов. В итоге водителям проигравшей бригады подобрали новую работу – на маршруте №42.
общественный транспорт автобусы
 
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