В Улан-Удэ не нашлось желающих работать на 28-м маршруте

В Улан-Удэ на открытый конкурс на право перевозок по маршруту №28, объявленный в июне, не было подано ни одной заявки.







Так что сейчас маршруток этого №28 дождаться практически нереально. Работают лишь три маршрутки, да и то по укороченному маршруту с Первого поля микрорайона Забайкальский до площади Советов.