ДООЦ «Огонёк» приглашает на свой юбилей
В этом году детскому оздоровительно-образовательному центру «Огонёк» в Улан-Удэ исполняется 90 лет. В честь юбилея будет организован праздник, который пройдёт 22 июля с 13:00 в ДООЦ «Огонёк».
Участники мероприятия смогут посетить творческие мастерские; посмотреть торжественный концерт с номерами детей, вожатых и приглашённых гостей; принять участие в мастер-классах; посмотреть на интерактивную выставку «Огонёк сквозь года».
- Мы ждём всех к нам в гости, и до скорой встречи! – сообщает пресс-служба центра.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ отметят 90-летие лагеря
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетители выставки также познакомятся с хозяйственным укладом бурятского народа
«Сибирская рампа» откроется на Байкале 21 июля
Спортсменов награждали денежными призами, медалями и баранами
Оно поможет ориентироваться на международном бурятском фестивале
Каждая рассчитана на 100 мест
В колонии создали пять новых рабочих мест
Семья Цыденжаповых из Баунтовского района воспитала восьмерых детей
Через Улан-Удэ можно выгодно улететь в азиатские страны
Деньги предназначены для жизни на первое время
В «Даурском» провели инспекцию искусственных гнездовий
Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Гости узнали очень многое о буддизме
Большую часть жизни юбиляр посвятила культуре Заиграевского района
В Бурятии побывали участники регаты «Север Байкала под парусами»
Победителем стала команда Забайкальского края