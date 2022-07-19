В Улан-Удэ отметят 90-летие лагеря

ДООЦ «Огонёк» приглашает на свой юбилей



В этом году детскому оздоровительно-образовательному центру «Огонёк» в Улан-Удэ исполняется 90 лет. В честь юбилея будет организован праздник, который пройдёт 22 июля с 13:00 в ДООЦ «Огонёк».



Участники мероприятия смогут посетить творческие мастерские; посмотреть торжественный концерт с номерами детей, вожатых и приглашённых гостей; принять участие в мастер-классах; посмотреть на интерактивную выставку «Огонёк сквозь года».



- Мы ждём всех к нам в гости, и до скорой встречи! – сообщает пресс-служба центра.



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