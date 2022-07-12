Увеличено финансирование на реконструкцию очистных в Улан-Удэ

В Бурятии подписано распоряжение о распределении субсидий на модернизацию и строительство очистных



В Бурятии увеличилось финансирование реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ. Напомним, что ранее правительством России было принято решение дополнительно выделить 2,5 млрд рублей к 1,3 млрд рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 78,2 млн рублей.



Властями республики было подписано распоряжение о распределении субсидий на модернизацию и строительство очистных. Таким образом финансирование на реконструкцию очистных в 2022 году будет увеличено до 3,9 млрд рублей.



После реализации этапа реконструкции мощность правобережных очистных сооружений составит 130 тысяч кубометров в сутки. Этого будет достаточно для полноценной очистки сточных вод правобережной части города Улан-Удэ. По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова проект на модернизацию очистных откорректирован и готов к реализации.



- По проекту планируется продолжить модернизацию, которая была начата ранее, а также построить станцию озонирования… Правобережные очистные – это довольно крупный и сложный объект. Во-первых, очистка сточных вод должна проводиться с учётом 83-го приказа Минприроды России, а он предусматривает сложный технологический процесс и большое количество оборудования. Модернизация правобережных очистных станет прорывом в решении экологических проблем Байкала, - заявил Евгений Луковников.



В целом на реконструкцию объекта до 2024 года будет направлено более 12 млрд рублей. Модернизацию очистных в Улан-Удэ планируется завершить до конца 2024 года. После реконструкции сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.



Напомним, в республике будет построено 21 очистное сооружение. В марте текущего года были запущены первые из их числа – очистные сооружения в селе Выдрино Кабанского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



