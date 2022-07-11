В Улан-Удэ откроется выставка «Мой род – моя сила»

На ней будут представлены работы популярного в сетях дизайнера-иллюстратора



В столице Бурятии начнёт работу первая персональная выставка популярного в соцсетях дизайнера-иллюстратора Баирмы Ешидоржиевой. Открытие выставки «Мой род – моя сила» состоится 12 июля в галерее республиканского центра народного творчества.



- Работы художницы пронизаны мистицизмом, верой в связь с предками, с той силой, которую дарит человеку его род. Большое место в её творчестве занимают иллюстрации мифопоэтического творчества бурят и древние верования народа: тотемы, сакральные животные и птицы, а также прекрасные женщины в национальных одеждах: изящные и сильные, красивые и звонкие. Не случайно свою первую выставку художница назвала «Мой род – моя сила», - сообщает пресс-служба РЦНТ.



Семья Баирмы рассказывает, что первым словом будущего дизайнера было слово «гудожник». Девочка очень любила рисовать и рисовала везде, где было можно и даже там, где нельзя. Детское увлечение стало профессией, по специальности Баирма – «Дизайнер среды», работала графическим дизайнером и дизайнером интерьера. К тому же она прекрасная портниха, благодаря своей бабушке ещё в детстве художница научилась шить национальные костюмы. Сейчас Баирма Ешидоржиева – востребованный художник-иллюстратор, ей поступают заказы из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Алтая. На её страницы в соцсетях подписаны тысячи поклонников.



Возрастное ограничение 6+

