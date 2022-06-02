Почти 3,5 тысячи семей Бурятии получили кур-несушек

Всего по республике распространят 20 тысяч кур-несушек



В 2022 году с целью поддержки сельских жителей правительством Республики Бурятия совместно с АО «Улан-Удэнская птицефабрика» реализуется социальный проект по реализации кур-несушек гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по льготной цене 30 рублей за голову, при рыночной цене 280 рублей. Такую меру поддержки предложил глава Бурятии Алексей Цыденов, и она оказалась востребована. В настоящее время поддержку получили 3488 семей из 235 сельских поселений Бурятии.



- В текущих условиях вопросы продовольственной безопасности и самообеспечения выходят на первый план. Наше сельское хозяйство – сила Бурятии, которая может обеспечить республику и не только. Больше половины сельхозпродукции производится личными подсобными хозяйствами. Повышение объёмов производства продукции нашими собственными производителями, доступности этой продукции – это помощь для людей, - отметил глава региона Алексей Цыденов.



Реализация мероприятия была изначально запланирована на 10 тыс. голов кур-несушек. Однако в связи с большим интересом населения республики к данной инициативе правительством Бурятии принято решение об увеличении поголовья до 20 тыс. голов.



Главами сельских поселений принято решение о предоставлении поддержки малоимущим семьям, имеющим 3 и более детей, опекунским семьям и семьям с детьми инвалидами. При этом на семью выдавалось от 2 до 10 голов птиц в зависимости от количества членов семьи, с учётом опыта ведения личного подсобного хозяйства и возможности их содержания.



- В настоящее время поддержка оказана 3488 семьям из 235 сельских поселений 19 районов Республики Бурятия. МО «Северо-Байкальский район» и МО «Муйский район» отказались от участия в данном мероприятии ввиду невозможности доставки наземным транспортом и высокой стоимостью авиаперевозки, – отметил зампредседателя правительства Бурятии Галсан Дареев.



Кроме того, администрацией Баунтовского района принято решение о дополнительном выделении средств на приобретение 200 кур по рыночной цене 280 руб. При этом оплата за кур по льготной цене (30 рублей за голову) была осуществлена также за счёт администрации района. Таким образом, с учётом выделенной квоты в 400 голов, всего раздали 570 голов безвозмездно.



В Бичурском районе по инициативе местного предпринимателя, занимающегося разведением птиц, дополнительно раздали 100 голов. Таким образом, всего в районе раздали 1176 голов.



В Окинском районе кроме 49 семей с детьми, оказана поддержка в размере 15 голов птиц Окинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

