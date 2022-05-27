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Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле

Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Творческому человеку должно быть всё интересно», - прокомментировала легендарная певица

16 и 17 июня в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера первого в республике рок-мюзикла на бурятском языке «Бальжан Хатан». Для народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой это будет личная премьера – она впервые будет выступать в мюзикле.

Легендарная оперная певица исполнит роль Сорол — мамы Бальжан Хатан. По словам Галины Шойдагбаевой, пока говорить о конечном результате рано, однако сам процесс подготовки увлекает.

- Нормальному творческому человеку должно быть всё интересно. Мы только вышли на сцену, полную картину увидим к концу – к премьере. Мне любопытно, а любопытство всегда порождает интерес. Это мой первый мюзикл, даже не могу точно сказать, я играю в нём или пою: и то, и то, - отметила Галина Шойдагбаева.

Дли многих артистов оперы игра в мюзикле – это выход из зоны комфорта. Как отметила Галина Шойдагбаева, ничего заоблачного или непонятного в исполнительском плане от певцов не требуется. Но сам жанр мюзикла с приставкой «рок» на бурятском языке на сцене академического театра оперы и балета – это большой эксперимент для всей труппы.

Увидеть результат можно будет уже 16 и 17 июня.


Возрастное ограничение 6+   
оперное искусство

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