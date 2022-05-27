«Творческому человеку должно быть всё интересно», - прокомментировала легендарная певица
16 и 17 июня в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера первого в республике рок-мюзикла на бурятском языке «Бальжан Хатан». Для народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой это будет личная премьера – она впервые будет выступать в мюзикле.
Легендарная оперная певица исполнит роль Сорол — мамы Бальжан Хатан. По словам Галины Шойдагбаевой, пока говорить о конечном результате рано, однако сам процесс подготовки увлекает.
- Нормальному творческому человеку должно быть всё интересно. Мы только вышли на сцену, полную картину увидим к концу – к премьере. Мне любопытно, а любопытство всегда порождает интерес. Это мой первый мюзикл, даже не могу точно сказать, я играю в нём или пою: и то, и то, - отметила Галина Шойдагбаева.
Дли многих артистов оперы игра в мюзикле – это выход из зоны комфорта. Как отметила Галина Шойдагбаева, ничего заоблачного или непонятного в исполнительском плане от певцов не требуется. Но сам жанр мюзикла с приставкой «рок» на бурятском языке на сцене академического театра оперы и балета – это большой эксперимент для всей труппы.
Увидеть результат можно будет уже 16 и 17 июня.
Возрастное ограничение 6+
Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
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