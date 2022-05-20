В Агинском округе стартует конноспортивный сезон

На окружном ипподроме пройдут забеги лошадей в 14 дистанциях
21 мая в Агинском Бурятском округе состоятся соревнования по конному спорту «Открытие сезона-2022». Зрителей на окружном ипподроме ждут забеги лошадей в 14 дистанциях.
Кроме того, с 8 утра будет развёрнута ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции, будут работать пункты общественного питания и торговли. Для тех, кто в поисках работы, с 11:00 есть возможность посетить ярмарку вакансий. Будет организована детская площадка, прокат пони.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, с 12:00 стартуют краевые конноспортивные соревнования.
Программа конноспортивных соревнований
1 дистанция - 1000 метров, приз «Пробный» для жеребцов 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае;
2 дистанция - 1000 метров, приз «Пробный» для кобыл 2-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае;
3 дистанция - 1000 метров, приз «Пробный» для лошадей 2-х лет верховых пород;
4 дистанция - 3200 метров, приз «Душмана» для лошадей 2-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,38 м.);
5 дистанция - 1200 метров, приз «Спринтерский» для лошадей 3-х лет и старше, рождённых в Забайкальском крае;
6 дистанция - 2400 метров, приз «Дуянбы» рысь под седлом для лошадей рысистых пород;
7 дистанция - 4800 метров, приз «Орлика» для лошадей 3-х лет Забайкальской породы (высота в холке 1,40 м.);
8 дистанция - 2000 метров, приз «Героев Аги» для лошадей 3-х лет полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае;
9 дистанция - 3200 метров, приз «Вступительный» - «Ута Ягаан Боро» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород;
10 дистанция - 1600 метров, приз «Золотая миля» для лошадей 3-х лет верховых пород;
11 дистанция - 8000 метров, приз «Алтан шагай» для лошадей Забайкальской породы 4-х лет и старше (высота в холке 1,42 м.);
12 дистанция - 2400 метров, приз «Победа Хула» для лошадей 3-х лет и старше верховых пород;
13 дистанция - 1800 метров, приз «Открытия скакового сезона» для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород, рождённых в Забайкальском крае;
14 дистанция - 2000 метров, большой приз администрации Агинского Бурятского округа для лошадей 3-х лет, рождённых в АБО.
Возрастное ограничение 0+
В Агинском округе стартует конноспортивный сезон
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