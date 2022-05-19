Открытие мотосезона в Улан-Удэ состоится 28 мая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие пройдёт в стиле «Пиратов Карибского моря»



Открытие мотосезона в столице Бурятии состоится 28 мая. Сбор колонны пройдёт с 12:00 до 13:00 у ТЦ «Мёд».



Построение будет в следующем порядке: мотоклубы, мотоциклисты из других городов, чопперы, круизёры, дорожники, турэндуро, эндуро, спорты, максискутеры, скутеры, мопеды и квадроциклы. Старт будет дан в 13:00.



Ожидается проверка документов. Кроме этого, мотоциклы должны быть с номерами.



Развлекательная программа будет проходить на территории детского лагеря «Огонёк». Начало в 14:00. В программе: выступление рок‐групп («Проникающая радиация», «Тотем», «Решение До», «Винниганс», «Тори Лэйн»), конкурсы для мотоциклистов и гостей с призами от партнёров, лотерея.



- Открытие будет проходить в стиле «Пиратов Карибского моря». Поддержите мероприятие пиратским костюмом и тематическими аксессуарами! – сообщает мотоклуб «Оппозит».



Возрастное ограничение 18+

