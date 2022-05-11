В Бурятии коронавирус остаётся на низком уровне



В Бурятии завершили первичную вакцинацию 475 480 человек (66 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 152 841 житель.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии



Предложение начали претворять в жизнь. До сегодняшнего дня сводка была 8 мая. 9 и 10 мая информации не было. Впрочем, как видим, ситуация с заболеваемостью, действительно, не вызывает сейчас никаких опасений.



В Бурятии завершили первичную вакцинацию 475 480 человек (66 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 152 841 житель.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии было предложено приостановить ежедневные публикации коронавирусных сводок . Объясняется это тем, что ситуация стабилизировалась. Сводки было предложено публиковать раз в неделю, а также сообщать, если заболеваемость начнёт разрастаться.Предложение начали претворять в жизнь. До сегодняшнего дня сводка была 8 мая. 9 и 10 мая информации не было. Впрочем, как видим, ситуация с заболеваемостью, действительно, не вызывает сейчас никаких опасений.

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии остаётся на низком уровне. За минувшие сутки ковид выявили всего у 13 человек.К 11 мая общее число случаев заражений COVID-19 за всё время достигло 136 210. Из них 44% (60 213) приходится на жителей Улан-Удэ.За минувшие сутки не было ни одного летального исхода среди больных ковидом.С начала же пандемии от коронавируса скончались 3017 жителей Бурятии.Сейчас в стационарах лечатся 145 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 12 пациентов.55 больных находятся в реанимации, из них 13 – на ИВЛ.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 192 человека.