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В Улан-Удэ гиревики устанавливают «Рекорд Победы»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы планируют поднять гири более 28 тысяч раз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

На площади Революции в Улан-Удэ сегодня проходит традиционная акция – «Рекорд Победы». Представители федерации гиревого спорта Бурятии планируют сделать 28 124 подъёма 16-килограммовых гирь. Цифра символична – именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года.

На площади Революции установлены несколько помостов, где расположились спортсмены, а один помост оставлен для всех желающих присоединиться к акции. Гиревики поднимают гири в течение трёх минут, затем отдыхают, сменяя друга, и вновь идут к снаряду. На табло позади организаторы отображают количество выполненных подъёмов.

Акцию придумала федерация гиревого спорта Бурятии. С её подачи гири в День Победы тягают и в других регионах России – от Москвы до Владивостока. 
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