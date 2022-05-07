Улан-удэнцы увидят фотографии из путешествий этнографа в конце XIX века

Акцент будет сделан на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов



17 мая в Музее истории Бурятии начнет работу выставка фотографий этнографа Петра Шимкевича (1862-1920) из фондов Хабаровского краевого музея. Выставка состоится в рамках Года культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.



В экспозиции будут представлены изображения из путешествий фотографа по Приамурью и Забайкалью в конце XIX века.



Основу выставки составляют фотоснимки из фондов Хабаровского краевого музея. Пётр Шимкевич, чиновник по особым поручениям, в своих служебных поездках посетил стойбища эвенков, нанайцев, негидальцев, поселения бурят, якутов, китайцев. Он детально зафиксировал на камеру предметы быта и одежды, жилища, хозяйственные постройки, общие собрания, обряды и религиозные церемонии. Создатели выставки сделают акцент на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов.



В экспозицию войдут фотоработы, которые ранее не были представлены на выставках.





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