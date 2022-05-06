Юбиляр – уроженка села Ехэ-Цакир
В Закаменском районе Бурятии 90-летием поздравили Долгоржап Дылыкову. Юбиляру вручили благодарственные письма от президента России, главы республики, главы районной администрации, совета депутатов района, местного совета ветеранов и отдела социальной защиты населения.
Именинница родилась в селе Ехэ-Цакир. Работала в колхозе и совхозе, в школе сторожем. Является труженицей тыла.
У Долгоржап Дылыковой 17 детей, 62 внука и 127 правнуков, сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
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