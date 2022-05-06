В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Юбиляр – уроженка села Ехэ-Цакир



В Закаменском районе Бурятии 90-летием поздравили Долгоржап Дылыкову. Юбиляру вручили благодарственные письма от президента России, главы республики, главы районной администрации, совета депутатов района, местного совета ветеранов и отдела социальной защиты населения.



Именинница родилась в селе Ехэ-Цакир. Работала в колхозе и совхозе, в школе сторожем. Является труженицей тыла.



У Долгоржап Дылыковой 17 детей, 62 внука и 127 правнуков, сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».

