В Бурятии продолжаются «ковидные качели»



С начала пандемии от коронавируса умерли 3013 жителей республики.



За минувшие сутки скончался один больной ковидом (он был старше 65 лет). Отметим, позавчера было два летальных исхода.



На утро 5 мая в стационарах лечится 151 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Число госпитализированных стабильно снижается.



За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.



44 больных лежат в отделениях реанимации, из них шесть человек на ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 290 человек (на восемь меньше, чем днём ранее).





В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 37 человек. Заболеваемость вновь чуть подросла: это на 20 больше, чем днём ранее.Пока на минимальном уровне ниже показателя «+20 за сутки» закрепиться не удаётся. Так, если вчера заболели 37 человек, позавчера их было 17, до этого 10 (минимальное значение не со времени начала пандемии), 19, 29, 31, 39, 45, 41, 11, 17… Своеобразные «качели» продолжаются.За всё время в Бурятии зарегистрировано 136 075 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (60 146) приходится на жителей Улан-Удэ.