Суточный прирост опустился COVID-19 до невиданных низких значений
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии по-прежнему значительно снижается. За минувшие сутки ковид выявили у 11 человек. Такие низкие цифры были разве что только в самом начале пандемии. При этом позавчера было всего 17 новых заболевших.
Для сравнения, месяц назад, в 20-х числах марта суточный прирост превышал 200 больных.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 135 807. Из них 44%(60 024) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время от коронавируса умерли три тысячи жителей Бурятии.
Накануне в республике не было ни одного летального исхода. Такие дни, когда из больных не умирает, в последнее время происходят всё чаще. А ведь раньше смертность стабильно была ежедневной.
На утро 26 апреля в стационарах лечатся 208 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 18 человек.
50 больных лежат в отделениях реанимации, на ИВЛ – всего шесть человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 326 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии мероприятия по профилактике COVID-19 продлили до 31 мая. Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии.
Коронавирус обнаружили всего у 11 жителей Бурятии за сутки
Общество, Фото:
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