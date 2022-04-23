Господин Хулио Гармендия Пенья открыл выставку в музее
В Бурятию с рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Хулио Гармендия Пенья. Делегацию принял глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.
В Улан-Удэ гости из Кубы посетили мемориал Победы, а также при участии кубинского посла в художественном музее Бурятии состоялось открытие выставки «О, Гавана! Транзит…» (12+) об одном из старейших городов Кубы.
- Сегодня в рамках происходящих событий, особое значение имеет именно то, что Куба у нас в гостях, поскольку Куба - это образец силы воли, стремления к свободе и независимости, к сплоченности народа и силе духа народа. Которая уже многие десятилетия доказывает всему миру свою независимость, не поддается никакому давлению. И Россия, так же как и республика Куба показывает и подтверждает это. Рад, что у жителей Бурятии появилась возможность прикоснуться к солнечной Кубе и почувствовать эту энергию, - сказал Алексей Цыденов.
Со своей стороны господин Хулио Гармендия Пенья отметил, что они стали свидетелями исторического события.
- Впервые в Улан-Удэ представляется настолько разносторонняя выставка. Я уверен, что посмотрев эти картины, жители Бурятии будут лучше понимать и представлять себе, что такое Куба. И это позволит еще больше укрепить и развивать исторические узы дружбы, которые всегда были между нашими странами, - подчеркнул он .
Выставка будет работать до 22 мая в залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова.
Бурятию с рабочим визитом посетил посол Республики Куба
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