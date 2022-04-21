В Улан-Удэ откроется книжная выставка памяти классика бурятской живописи

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

Выставка продлится с 21 по 30 апреля в Нацбиблиотеке



Зал литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки Бурятии приготовил книжную выставку, посвящённую 95-летию со дня рождения народного художника СССР Александры Сахаровской.



Сахаровская Александра Никитична (1927-2004) – живописец, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, заслуженный художник РСФСР, народный художник Бурятской АССР (1963), народный художник РСФСР (1981), лауреат Государственной премии Бурятской АССР в области литературы и искусства.



В 1946-1951 училась в Иркутском художественном училище, в 1951-1957 – в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина на графическом факультете. С 1959 года начала участвовать в выставках. Произведения художницы экспонировались на крупнейших всесоюзных и республиканских художественных выставках, в том числе персональных в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова (1988, 1997, Улан-Удэ). Принимала участие в международных выставках советского искусства за рубежом. Участник II декады бурятского искусства и литературы (1959, Москва).



Работала в технике линогравюры, офорта, литографии, рисунка, акварели, гуаши, живописи.



Произведения А. Н. Сахаровской находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, в Государственном музее искусства народов Востока (Москва), в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова (Улан-Удэ), в музеях Читы, Иркутска, Ашхабада, Пензы, Брянска и в музеях многих других городов.



На выставке представлены книги, справочные издания, каталоги, буклеты, альбомы, уникальные фотоснимки, статьи из периодических изданий. Выставка даёт возможность познакомится с художественным наследием мастера. Вызовут интерес у читателя альбом «Гэсэр», состоящих из 25 иллюстраций (Бурятский народный эпос, линогравюра, 1967). В «гэсэриаде» Сахаровской заложена особая система художественно-образного обобщения действительности, это одно из лучших художественных воплощений национального эпоса, сообщает пресс-служба библиотеки.



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