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В Улан-Удэ открылась художественная выставка о солнечной Гаване

В Улан-Удэ открылась художественная выставка о солнечной Гаване
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Выставка посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Кубой

В Художественном музее имени Ц.С. Сампилова 16 апреля открылась уникальная художественная выставка, посвященная 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.

Выставка «О, Гавана! Транзит…» является продолжением академического, трансконтинентального художественно-просветительского проекта, организованного отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств и «Бюро творческих экспедиций», сообщает пресс-служба Национального музея.

Слово «транзит» в названии выставки совсем не случайно – это по-настоящему передвижной, странствующий проект. Открытие первой выставки в Москве в мае прошлого года положило начало успешному путешествию проекта по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока.

На выставке представлено более 160 художественных произведений, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. В экспозиции будут представлены произведения академиков, членов-корреспондентов РАХ, народных и заслуженных художников РФ и кубинского художника-концептуалиста и постмодерниста Омара Годинеса.

Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование 500-летнего города, красоту местной природы и улыбки жителей солнечного острова. Позировали им и многие известные кубинцы, и простые жители столицы самых разных профессий и занятий.

Выставка будет работать в Улан-Удэ до 22 мая в залах Художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение 12+ 
выставка

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