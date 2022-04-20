В Улан-Удэ открылась художественная выставка о солнечной Гаване

Общество, Фото: Национальный музей Бурятии

Выставка посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Кубой



В Художественном музее имени Ц.С. Сампилова 16 апреля открылась уникальная художественная выставка, посвященная 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.



Выставка «О, Гавана! Транзит…» является продолжением академического, трансконтинентального художественно-просветительского проекта, организованного отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств и «Бюро творческих экспедиций», сообщает пресс-служба Национального музея.



Слово «транзит» в названии выставки совсем не случайно – это по-настоящему передвижной, странствующий проект. Открытие первой выставки в Москве в мае прошлого года положило начало успешному путешествию проекта по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока.



На выставке представлено более 160 художественных произведений, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. В экспозиции будут представлены произведения академиков, членов-корреспондентов РАХ, народных и заслуженных художников РФ и кубинского художника-концептуалиста и постмодерниста Омара Годинеса.



Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование 500-летнего города, красоту местной природы и улыбки жителей солнечного острова. Позировали им и многие известные кубинцы, и простые жители столицы самых разных профессий и занятий.



Выставка будет работать в Улан-Удэ до 22 мая в залах Художественного музея имени Ц.С. Сампилова.



Возрастное ограничение 12+

