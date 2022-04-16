«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня в Бурятии стартовало республиканское первенство по спортивному туризму на горных дистанциях памяти Сергея Балданова. Турнир проходит в Иволгинском районе, в местности Тологой. Мероприятие проводится без зрителей и является отборочным на всероссийские соревнования.
Мероприятие проводится ежегодно с 1997 года каждые вторые выходные апреля в Тологе. Исключением стал единственный «ковидный» год, когда проведение мероприятий было под запретом.
- Наши соревнования посвящены памяти нашего друга – Сергея Доржиевича Балданова. Это у нас по счёт уже 25-е соревнования, - рассказал «Байкал-Daily» Олег Тулугунов, главный судья класса Б, горная дистанция.
К соревнованиям допускаются команды туристических клубов, коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, сборные команды районов. Состав команд по классам «А» и «Б» – 6 человек, в том числе не менее 1 женщины.
Количество этапов для класса «А»: навесная переправа, спуск, подъём скальный, траверс, транспортировка пострадавшего, горный бег. Для класса «Б»: поляна заданий (узлы, азимут, топография), подъём скальный, траверс, спуск, навесная переправа, транспортировка пострадавшего, горный бег.
В этом году в первенстве в классе Б (школьники и студенты ссузов) участвует восемь команд со всей республики. В частности, это представители Кижингинского, Кабанского, Селенгинского районов.
Соревнования продолжатся завтра.
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В Бурятии проходит первенство по спортивному туризму
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