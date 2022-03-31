В столице республики стартовали молодёжные экологические акции
В столице Бурятии первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты средних специальных и высших учебных заведений. Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.
Всего в течение апреля пройдёт более 100 молодёжных акций. Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Молодёжь Улан-Удэ присоединилась к месячнику чистоты
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