Молодёжь Улан-Удэ присоединилась к месячнику чистоты

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

В столице республики стартовали молодёжные экологические акции



В столице Бурятии первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты средних специальных и высших учебных заведений. Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.



Всего в течение апреля пройдёт более 100 молодёжных акций. Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

