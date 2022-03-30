Ведущие солисты Бурятии и Монголии выступят в Улан-Удэ





А также коллеги Даримы Линховоин - солисты оперы Мария Балданова, Дмитрий Барташкин, Соёл Батуев, Бадма Гомбожапов, Баиржаб Дамбиев, Эдуард Жагбаев, Дамба Занданов, Чингис Иванов, Елена Мохосова, Мунхзул Намхай, Билигма Ринчинова, Батчимэг Самбуу, Дина Санданова, Александр Хандажапов, Оксана Хингеева, Татьяна Шойдагбаева.

8 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится юбилейный вечер (6+) народной артистки России, художественного руководителя оперной труппы Даримы Линховоин.Дарима Линховоин служит театру 47 лет. Под её началом свою карьеру начали несколько поколений солистов - от народных артистов Советского Союза до молодёжи, которая растёт сегодня в оперном, сообщает пресс-служба театра.В программе юбилейного вечера представлены лучшие произведения в исполнении эстрадных и оперных певцов. Зрители услышат знаменитые голоса «королевы звука» Галины Шойдагбаевой и звезды Валентины Цыдыповой.На вечер приглашены специальные гости - солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар, ведущие солисты Монгольского театра оперы и балета Уянга Унушихбаяр и Гомбо-Очир Бямбажав.На сцену выйдут звёзды бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Зоригто Тогочиев.