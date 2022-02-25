Первые туристы из Южно-Сахалинска прибудут в Улан-Удэ 27 февраля
Первый туристический борт по маршруту Южно-Сахалинск – Улан-Удэ отправится 27 февраля. Следующий авиарейс запланирован на 6 марта.
Туристам предлагается три турпакета. Программа поездки на Байкал обойдётся им дешевле, благодаря субсидии. На туры действует программа туристического кешбэка.
Программа действует в двух направлениях. Также предусмотрены турпакеты для жителей Бурятии в Сахалинскую область, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Стартуют туристические авиарейсы между Бурятией и Сахалином
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