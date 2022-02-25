Стартуют туристические авиарейсы между Бурятией и Сахалином

Первые туристы из Южно-Сахалинска прибудут в Улан-Удэ 27 февраля



Первый туристический борт по маршруту Южно-Сахалинск – Улан-Удэ отправится 27 февраля. Следующий авиарейс запланирован на 6 марта.



Туристам предлагается три турпакета. Программа поездки на Байкал обойдётся им дешевле, благодаря субсидии. На туры действует программа туристического кешбэка.



Программа действует в двух направлениях. Также предусмотрены турпакеты для жителей Бурятии в Сахалинскую область, сообщает пресс-служба правительства РБ.



Читают сейчас