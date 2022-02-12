Число жертв коронавируса в Бурятии достигло 2700

COVID-19 в республике понемногу сдаёт позиции
В Бурятии продолжается медленное снижение заболеваемости коронавирусом. Накануне ковид выявили у 1452 человек. Это на 21 меньше, чем было за день до этого.
Суточный прирост ниже 1500 случаев фиксируется второй день подряд.
Вообще же резкий рост начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). 23 января уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, 7 февраля – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473 и вот, накануне, 11 февраля – 1452.
К слову, ежедневно анализы на коронавирус в Бурятии сдают около 11-12 тысяч человек, о чём сообщил накануне главный санврач Сергей Ханхареев.
За всё время пандемии коронавирус подхватили 107 056 жителей Бурятии. Из них 46% случаев (49 734) приходится на жителей Улан-Удэ.
Число смертей среди больных ковидом достигло 2700. Накануне умерли семь пациентов (известно, что пятеро из них были старше 65 лет, точный возраст сейчас не раскрывают). Позавчера было 13 летальных исходов, а за день до этого десять. За очень долгое время был только один день (29 января), когда никто из больных коронавирусом не умирал.
Сейчас в стационарах лечатся 1889 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 221 пациент.
В Бурятии разворачивают новые ковидные койки. На сегодня свободно более 500 коек, занятость коечного фонда – 77%.
В отделениях реанимации находятся 150 больных (+1 за сутки). Из них 105 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 64 пациента.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 23 152 человека. Число таких пациентов снижается.
Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возобновляют очный режим обучения. Также разрешили возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования.
Также на днях принято ещё одно смягчение антиковидных мер – разрешили открыться банкетным залам.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев накануне дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Он сообщил, что 80% случаев заболеваний сейчас связаны с «омикроном».
- К сожалению, болеют все – и взрослые, и дети, но большая часть – это всё-таки дети. Они не защищены, поскольку вакцинация среди этой группы населения только началась сейчас. Нужно время для того, чтобы и среди этой группы сформировалась иммунная прослойка, - отметил Ханхареев.
Число жертв коронавируса в Бурятии достигло 2700
Общество, Фото:
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