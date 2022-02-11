Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»



Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев ответил на самые актуальные вопросы.



- В последнее время заболеваемость COVID-19 в республике бьёт прежние антирекорды. С чем это связано?



- Высокие уровни заболеваемости с начала текущего года обусловлены интенсивной циркуляцией мутированного штамма «омикрон», для которого характерны крайне высокая контагиозность и короткий инкубационный период, который составляет от 1 до 3 суток.



Я хотел бы отметить, что у нас в республике мы очень много тестируем – в среднем ежедневно у нас тестируется около 11-12 тысяч человек. Наша республика – один из тех регионов, где отмечается высокий уровень тестирования в среднем по Российской Федерации. И чем больше мы тестируем и выявляем заболевших, тем быстрее им оказывается своевременная медицинская помощь.



Говоря об интенсивности распространения штамма «омикрон», мы провели лабораторные исследования по выявлению данного штамма. Сейчас около 80% случаев COVID-19 вызваны штаммом «омикрон». Поэтому мы видим динамику интенсивного нарастания циркуляции именно этого геноварианта.



- Можно ли как-то понять, что человек заболел именно «омикроном»? Есть ли какие-то определённые признаки, характерные именно для этого штамма?



- Да, можно клинически поставить диагноз. При «омикроне» так же, как и при ОРВИ, может наблюдаться повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, кашель, но в любом случае, нужно проводить дифференциальную диагностику. Здесь важно понимать, что при COVID-19 и при гриппе лечение совершенно разное. Мы все с вами знаем, что при новой коронавирусной инфекции могут образовываться тромбы, а вирус гриппа, наоборот, способен поражать стенки сосудов и может сопровождаться кровотечением, поэтому здесь очень важно, повторюсь, провести дифференциальную диагностику и назначить правильное лечение.



- Сергей Степанович, а какая у нас в республике сейчас ситуация в целом? Кроме COVID-19, циркулируют и другие вирусы?



- Хочу отметить, что сейчас у нас идёт наложение сезонной заболеваемости, которая обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, а это очень большая группа вирусов – и аденовирус, и риновирус, и другие. Также в республике циркулирует и вирус гриппа A, в частности – штамм H3N2.



И здесь я хотел бы сказать, что осенью прошлого года в целях профилактики заболеваемости гриппом у нас в республике была проведена ежегодная прививочная кампания, в рамках которой привито около 51% от численности населения. Это позволило нам создать хороший коллективный иммунитет и значительно снизить количество заболевших гриппом. На сегодня у нас зарегистрировано 178 случаев гриппа.



Наряду с этим накладывается штамм коронавируса «омикрон». Да, у нас сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и её снижение зависит от нас всех вместе, поэтому мы ни в коем случае не должны прекращать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, и самое главное – необходимо всем нам вакцинироваться.



- А кто сейчас, в основном, болеет?



- К сожалению, болеют все – и взрослые, и дети, но большая часть – это всё-таки дети. Они не защищены, поскольку вакцинация среди этой группы населения только началась сейчас. Нужно время для того, чтобы и среди этой группы сформировалась иммунная прослойка.



Конечно, дети болеют в лёгкой форме. Но при этом если в группе в детском дошкольном учреждении, в классе, в целом по школе у нас отсутствует 20% и более детей по болезни, тогда в образовательных учреждениях вводится дистанционный формат обучения.



Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к родителям и призвать к вакцинации детей против COVID-19. Ведь это защитит здоровье самого ребенка и поможет обезопасить самих родителей, в том числе бабушек и дедушек от заболевания. В республику вакцина для подростков уже поступила, хочу заметить, что она прошла все клинические испытания, полностью проверена и безопасна.



- А стоит ли вакцинироваться именно сейчас?



- Конечно, стоит. Вакцинироваться однозначно необходимо. Тем, кто ещё не вакцинировался, нужно обязательно это сделать. Не стоит откладывать и ревакцинацию. Ведь это позволяет, с одной стороны, обезопасить себя, а с другой стороны – с помощью широкого охвата вакцинацией у нас образуется достаточная иммунная прослойка среди населения, которая не позволит вирусу распространяться дальше.



- Сергей Степанович, сейчас возникает очень много вопросов в связи с теми изменениями, которые недавно вступили в силу.



- Да, 6 февраля вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которым внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19.



Ранее период изоляции для контактных с больными COVID-19 составлял 7 дней, а еще ранее – 14 дней, теперь норма изменилась – изоляции нет, она отменена.



- Почему было принято такое решение?



- Как я уже отмечал ранее, инкубационный период очень короткий – это особенность эпидемического процесса именно для штамма «омикрон». И длительная изоляция для контактных лиц в таком случае полностью теряет смысл.



- Сергей Степанович, что Вы можете пожелать землякам в этот непростой период?



- Конечно, в первую очередь, нужно внимательно наблюдать за своим здоровьем. Если вы чувствуете признаки недомогания, усталости, у вас поднялась температура, отмечается заложенность носа, боли в горле, и чтобы не допустить осложнения состояния, нужно остаться дома, позвонить на номер 122, проконсультироваться о дальнейших своих действиях.



Поэтому, уважаемые земляки, следите за своим здоровьем, не пренебрегайте социальным дистанцированием, масками. Все меры профилактики остаются актуальными, берегите себя и своих близких!

