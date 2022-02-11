 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»

Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев ответил на самые актуальные вопросы.

- В последнее время заболеваемость COVID-19 в республике бьёт прежние антирекорды. С чем это связано?

- Высокие уровни заболеваемости с начала текущего года обусловлены интенсивной циркуляцией мутированного штамма «омикрон», для которого характерны крайне высокая контагиозность и короткий инкубационный период, который составляет от 1 до 3 суток.

Я хотел бы отметить, что у нас в республике мы очень много тестируем – в среднем ежедневно у нас тестируется около 11-12 тысяч человек. Наша республика – один из тех регионов, где отмечается высокий уровень тестирования в среднем по Российской Федерации. И чем больше мы тестируем и выявляем заболевших, тем быстрее им оказывается своевременная медицинская помощь.

Говоря об интенсивности распространения штамма «омикрон», мы провели лабораторные исследования по выявлению данного штамма. Сейчас около 80% случаев COVID-19 вызваны штаммом «омикрон». Поэтому мы видим динамику интенсивного нарастания циркуляции именно этого геноварианта.

- Можно ли как-то понять, что человек заболел именно «омикроном»? Есть ли какие-то определённые признаки, характерные именно для этого штамма?

- Да, можно клинически поставить диагноз. При «омикроне» так же, как и при ОРВИ, может наблюдаться повышенная температура, заложенность носа, боли в горле, кашель, но в любом случае, нужно проводить дифференциальную диагностику. Здесь важно понимать, что при COVID-19 и при гриппе лечение совершенно разное. Мы все с вами знаем, что при новой коронавирусной инфекции могут образовываться тромбы, а вирус гриппа, наоборот, способен поражать стенки сосудов и может сопровождаться кровотечением, поэтому здесь очень важно, повторюсь, провести дифференциальную диагностику и назначить правильное лечение.

- Сергей Степанович, а какая у нас в республике сейчас ситуация в целом? Кроме COVID-19, циркулируют и другие вирусы?

- Хочу отметить, что сейчас у нас идёт наложение сезонной заболеваемости, которая обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, а это очень большая группа вирусов – и аденовирус, и риновирус, и другие. Также в республике циркулирует и вирус гриппа A, в частности – штамм H3N2.

И здесь я хотел бы сказать, что осенью прошлого года в целях профилактики заболеваемости гриппом у нас в республике была проведена ежегодная прививочная кампания, в рамках которой привито около 51% от численности населения. Это позволило нам создать хороший коллективный иммунитет и значительно снизить количество заболевших гриппом. На сегодня у нас зарегистрировано 178 случаев гриппа.

Наряду с этим накладывается штамм коронавируса «омикрон». Да, у нас сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и её снижение зависит от нас всех вместе, поэтому мы ни в коем случае не должны прекращать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, и самое главное – необходимо всем нам вакцинироваться.

- А кто сейчас, в основном, болеет?

- К сожалению, болеют все – и взрослые, и дети, но большая часть – это всё-таки дети. Они не защищены, поскольку вакцинация среди этой группы населения только началась сейчас. Нужно время для того, чтобы и среди этой группы сформировалась иммунная прослойка.

Конечно, дети болеют в лёгкой форме. Но при этом если в группе в детском дошкольном учреждении, в классе, в целом по школе у нас отсутствует 20% и более детей по болезни, тогда в образовательных учреждениях вводится дистанционный формат обучения.

Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к родителям и призвать к вакцинации детей против COVID-19. Ведь это защитит здоровье самого ребенка и поможет обезопасить самих родителей, в том числе бабушек и дедушек от заболевания. В республику вакцина для подростков уже поступила, хочу заметить, что она прошла все клинические испытания, полностью проверена и безопасна.

- А стоит ли вакцинироваться именно сейчас?

- Конечно, стоит. Вакцинироваться однозначно необходимо. Тем, кто ещё не вакцинировался, нужно обязательно это сделать. Не стоит откладывать и ревакцинацию. Ведь это позволяет, с одной стороны, обезопасить себя, а с другой стороны – с помощью широкого охвата вакцинацией у нас образуется достаточная иммунная прослойка среди населения, которая не позволит вирусу распространяться дальше.

- Сергей Степанович, сейчас возникает очень много вопросов в связи с теми изменениями, которые недавно вступили в силу.

- Да, 6 февраля вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которым внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19.

Ранее период изоляции для контактных с больными COVID-19 составлял 7 дней, а еще ранее – 14 дней, теперь норма изменилась – изоляции нет, она отменена.

- Почему было принято такое решение?

- Как я уже отмечал ранее, инкубационный период очень короткий – это особенность эпидемического процесса именно для штамма «омикрон». И длительная изоляция для контактных лиц в таком случае полностью теряет смысл.

- Сергей Степанович, что Вы можете пожелать землякам в этот непростой период?

- Конечно, в первую очередь, нужно внимательно наблюдать за своим здоровьем. Если вы чувствуете признаки недомогания, усталости, у вас поднялась температура, отмечается заложенность носа, боли в горле, и чтобы не допустить осложнения состояния, нужно остаться дома, позвонить на номер 122, проконсультироваться о дальнейших своих действиях.

Поэтому, уважаемые земляки, следите за своим здоровьем, не пренебрегайте социальным дистанцированием, масками. Все меры профилактики остаются актуальными, берегите себя и своих близких!
Роспотребнадзор коронавирус омикрон-штамм профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»
Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»
Общество, 11.02.2022
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»
В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей
В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей
Общество, 11.02.2022
Соответствующие изменения утвердило правительство республики
В Бурятию поступила новая пожарная автоцистерна
В Бурятию поступила новая пожарная автоцистерна
Общество, 11.02.2022
Новая автоцистерна вмещает в себя больше воды
Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса
Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса
Общество, 11.02.2022
Проблему многие замечают через пару месяцев после болезни
Студент-повар представит Бурятию на чемпионате Worldskills Russia
Студент-повар представит Бурятию на чемпионате Worldskills Russia
Общество, 11.02.2022
Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы
Отдыхавший на Байкале Даня Милохин дарил подарки детям
Отдыхавший на Байкале Даня Милохин дарил подарки детям
Общество, 11.02.2022
Знаменитый тиктокер на Байкал приехал не отдыхать, а снимать контент
В Бурятии жителям села приходится добывать воду с риском для жизни
В Бурятии жителям села приходится добывать воду с риском для жизни
Общество, 11.02.2022
Жители села Зактуй не имеют другой возможности набирать питьевую воду, кроме как из реки
В Бурятии на выходных ударят морозы
В Бурятии на выходных ударят морозы
Общество, 11.02.2022
Ночью температура опустится до -46
Художница из Бурятии стала призёром конкурса в Англии
Художница из Бурятии стала призёром конкурса в Англии
Общество, 11.02.2022
Представительница Бурятии заявила на конкурс картину «Зимняя ночь»
В Улан-Удэ ждут открытия самой большой школы
В Улан-Удэ ждут открытия самой большой школы
Общество, 11.02.2022
В ней будет обучаться более 1000 учеников
Жительница Подмосковья нашла потерянную сестру в Бурятии после разлуки
Жительница Подмосковья нашла потерянную сестру в Бурятии после разлуки
Общество, 11.02.2022
Связь сёстры потеряли, когда разошлись их родители 
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак
Общество, 11.02.2022
Специалисты обошли 234 домовладения
В Улан-Удэ появится мини-футбольное поле в Солдатском
В Улан-Удэ появится мини-футбольное поле в Солдатском
Общество, 11.02.2022
Спортивный объект построят в этом году
Учительница из Бурятии создаёт словарь поколения Z
Учительница из Бурятии создаёт словарь поколения Z
Общество, 11.02.2022
Трендовые словечки преподавателю помогают собирать её ученики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^