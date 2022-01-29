Очередной COVID-рекорд: в Бурятии выявили 1407 новых заболевших



По данным управления Роспотребнадзора на утро 29 января в Бурятии зарегистрировано 85 155 случаев заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (39 849) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост продолжает бить рекорды. За прошедшие сутки выявили 1407 больных. Накануне сообщалось о 1153 заражённых, до этого было 829, ранее 631, 527. Взрывной рост заболеваемости обусловлен распространением в региона омикрон-штамма, который обладает высокой заразностью.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 1074 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 601 человек. За прошедшие сутки скончались четверо пожилых больных.



Выздоровели от COVID-19 – 75 738 человек, в том числе за прошедшие сутки 223 человека.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1851 койка: заняты – 1551, свободны – 300 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,8%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 13 319 человек.



В стационарах получают лечение 1551 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 223 пациента. В отделениях реанимации находятся 108 пациентов, из них старше 65 лет – 47.



Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 486 000 человек. Завершили первичную вакцинацию 457 099 человек. Повторную вакцинацию начали 116 828 человек.



Число контактных лиц – 29 711 человек.

