Роспотребнадзор пояснил причины отмены крещенских купаний в Улан-Удэ









Он также объяснил, почему органам местного самоуправления не дали добро на проведение водных процедур.



- Хотелось бы напомнить, что вода является фактором передачи и других инфекционных заболеваний. В настоящий момент органами местного самоуправления лабораторные исследования в качестве воды на водных объектах были выполнены в недостаточном объёме. Поэтому их использование в оборудованных специальных местах опасно для жизни, - добавил Цырендоржиев



Исходя из всего этого, специалисты просят жителей республики воздержаться от крещенских купаний.



- Данная позиция была поддержана Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Также соответствующее обращение было размещено на сайте русской Православной церкви, - обратился Цырендоржиев.



