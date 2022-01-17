Роспотребнадзор пояснил причины отмены крещенских купаний в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии из-за первых случаев заражений омикрон-штаммом коронавируса отменили крещенские купания. Решение было принято 17 января на заседании республиканского оперативного штаба.
Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Бурятии, Андрей Цырендоржиев дал пояснения.
- Сегодня на оперативном штабе при главе Бурятии в связи с ухудшением обстановки новой коронавирусной инфекции, то есть штамма «омикрон», было принято решение не организовывать купели на водных объектах Республики Бурятия. Это прежде всего связано с повышенной заразностью нового штамма, который в пять-семь раз более заразен предыдущего дельта-штамма. Так что любые массовые скопления, в том числе и на открытом воздухе запрещены. В случае, если население будет кучно располагаться на открытой местности, то многократно повышается заражение и распространение нового штамма коронавируса, - рассказал Цырендоржиев.
Он также объяснил, почему органам местного самоуправления не дали добро на проведение водных процедур.
- Хотелось бы напомнить, что вода является фактором передачи и других инфекционных заболеваний. В настоящий момент органами местного самоуправления лабораторные исследования в качестве воды на водных объектах были выполнены в недостаточном объёме. Поэтому их использование в оборудованных специальных местах опасно для жизни, - добавил Цырендоржиев
Исходя из всего этого, специалисты просят жителей республики воздержаться от крещенских купаний.
- Данная позиция была поддержана Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Также соответствующее обращение было размещено на сайте русской Православной церкви, - обратился Цырендоржиев.