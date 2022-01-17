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В Улан-Удэ из-за омикрон-штамма отменили крещенские купания

В Улан-Удэ из-за омикрон-штамма отменили крещенские купания
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районах, где обустроят купели, не будет тёплых палаток

17 января на заседании республиканского оперативного штаба принято решение об ограничении организации купелей на территории города Улан-Удэ. В районах республики купели будут организованы с учётом профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности.
 
- В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом «омикрон» на очередном заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе регионального правителства.

В районах республики будут организованы купели с учётом всех мер профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности. В частности, в местах организации купелей будут отсутствовать тёплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте. Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются.

Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и городе Северобайкальск.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии выявили первых четырёх заболевших штаммом коронавируса «омикрон», об этом стало известно сегодня.  
Крещение

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