В Улан-Удэ из-за омикрон-штамма отменили крещенские купания



17 января на заседании республиканского оперативного штаба принято решение об ограничении организации купелей на территории города Улан-Удэ. В районах республики купели будут организованы с учётом профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности.



- В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом «омикрон» на очередном заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе регионального правителства.



В районах республики будут организованы купели с учётом всех мер профилактики распространения COVID-19 и в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности. В частности, в местах организации купелей будут отсутствовать тёплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте. Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются.



Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и городе Северобайкальск.





