Жители Дальнего Востока ставят работу превыше семьи

Дальневосточники составили рейтинг приоритетов на 2022 год



Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Дальнего Востока и выяснила, на что они планируют тратить больше времени в 2022 году.



Для большинства жителей ДФО главным приоритетом на 2022 год станет работа – 57% намерены тратить на это большую часть времени. На втором месте оказались саморазвитие (причем мужчины и женщины в данном вопросе оказались солидарны) – 55%. На третьем месте – семья, посвящать ей время планируют 45% дальневосточников.



Далее приоритеты распределились следующим образом: 43% хотят больше времени уделять вопросам здоровья, 17% - хобби и спорту, 7% - друзьям. 2% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и себя.



Чаще других внимание работе намерены уделять респонденты профессиональных сфер рабочий персонал (76%), начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). Саморазвитие чаще в приоритете у представителей сферы искусства и медиа (71%). Семью активнее выбирали представители высшего менеджмента и работники производств (по 61%). Здоровье – HR-специалисты. А хобби – маркетологи и IT-специалисты.

