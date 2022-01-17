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Жители Дальнего Востока ставят работу превыше семьи

Жители Дальнего Востока ставят работу превыше семьи
Общество,  Фото:hh.ru
Дальневосточники составили рейтинг приоритетов на 2022 год

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Дальнего Востока и выяснила, на что они планируют тратить больше времени в 2022 году.

Для большинства жителей ДФО главным приоритетом на 2022 год станет работа – 57% намерены тратить на это большую часть времени. На втором месте оказались саморазвитие (причем мужчины и женщины в данном вопросе оказались солидарны) – 55%. На третьем месте – семья, посвящать ей время планируют 45% дальневосточников.

Далее приоритеты распределились следующим образом: 43% хотят больше времени уделять вопросам здоровья, 17% - хобби и спорту, 7% - друзьям. 2% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и себя.

Чаще других внимание работе намерены уделять респонденты профессиональных сфер рабочий персонал (76%), начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). Саморазвитие чаще в приоритете у представителей сферы искусства и медиа (71%). Семью активнее выбирали представители высшего менеджмента и работники производств (по 61%). Здоровье – HR-специалисты. А хобби – маркетологи и IT-специалисты.
работа семьи

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