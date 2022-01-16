 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 января

15 января

14 января

Популярное

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в Забайкалье

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл рано утром

16 января около 6 часов утра в посёлке Шерловая Гора Борзинского района при тушении пожара жилого дома были обнаружены тела двух человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В ходе работы на месте пожара следователи провели осмотр, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования обстоятельств трагедии. Установлены личности погибших – это 67-летняя женщина, хозяйка дома и её 13-летняя внучка.

- Следователи с участием экспертов тщательно осмотрели тела, внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причин смерти назначены судебные медицинские экспертизы. В целях выяснения источника и причины возгорания дома назначена пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Одна из основных версий следствия о причине возгорания – неисправность электропроводки.

Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Общество, 16.01.2022
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
Общество, 16.01.2022
Мужчины уехали на рыбалку 9 января
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
Общество, 16.01.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Общество, 16.01.2022
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены
Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля
Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля
Общество, 16.01.2022
Также были анонсированы мероприятия проекта «Сказочный Сагаалган» и фестиваль скорости «Байкальская миля»
В Чите проверят информацию о нападении собак на школьников
В Чите проверят информацию о нападении собак на школьников
Общество, 16.01.2022
По данным СМИ, животные покусали двух школьников, порвали вещи
Житель Бурятии отсудил компенсацию за кражу флешек
Житель Бурятии отсудил компенсацию за кражу флешек
Общество, 16.01.2022
Потерпевший заявил, что на украденных флешках был фотоархив его семьи
Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Общество, 15.01.2022
Четвероногих друзей чаще отдавали бесплатно 
Улан-Удэ вошел в десятку городов с самым подорожавшим жильём
Улан-Удэ вошел в десятку городов с самым подорожавшим жильём
Общество, 15.01.2022
Жильё на севере и юге России оказалось самым дорогим
В марте в Байкальском регионе пройдут 3 чемпионата по бодибилдингу
В марте в Байкальском регионе пройдут 3 чемпионата по бодибилдингу
Общество, 15.01.2022
Местами их проведения станут Улан-Удэ, Чита и Иркутск
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 3
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 3
Общество, 15.01.2022
Выступление Бориса Гребенщикова, празднование 250-летия прибытия первых старообрядцев, открытие памятника первому космонавту и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^