Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в Забайкалье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл рано утром



16 января около 6 часов утра в посёлке Шерловая Гора Борзинского района при тушении пожара жилого дома были обнаружены тела двух человек.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».



В ходе работы на месте пожара следователи провели осмотр, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования обстоятельств трагедии. Установлены личности погибших – это 67-летняя женщина, хозяйка дома и её 13-летняя внучка.



- Следователи с участием экспертов тщательно осмотрели тела, внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причин смерти назначены судебные медицинские экспертизы. В целях выяснения источника и причины возгорания дома назначена пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Одна из основных версий следствия о причине возгорания – неисправность электропроводки.



Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.

