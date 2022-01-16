Пожар произошёл рано утром
16 января около 6 часов утра в посёлке Шерловая Гора Борзинского района при тушении пожара жилого дома были обнаружены тела двух человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В ходе работы на месте пожара следователи провели осмотр, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования обстоятельств трагедии. Установлены личности погибших – это 67-летняя женщина, хозяйка дома и её 13-летняя внучка.
- Следователи с участием экспертов тщательно осмотрели тела, внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причин смерти назначены судебные медицинские экспертизы. В целях выяснения источника и причины возгорания дома назначена пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Одна из основных версий следствия о причине возгорания – неисправность электропроводки.
Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в Забайкалье
Общество, Фото:
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