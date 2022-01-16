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Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала

Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Общество,  Фото:скриншот
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров

Косулёнок на неокрепшем льду был обнаружен жителями посёлка Большое Голоустное в Иркутской области утром в субботу, 15 января. Животное не двигалось продолжительное время. О своей находке люди сообщили в Прибайкальское лесничество ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», при этом решили не терять ни минуты и эвакуировать животное немедленно – ведь оно находилось в непосредственной близости от человеческого жилья и в любой момент могло стать жертвой безнадзорных собак.

- Один из мужчин смог подобраться к животному на лодке, ломая лёд. Он привёз испуганную косулю на берег, где малышку поместили в тепло. Государственные инспекторы природоохранного учреждения, в свою очередь, доставили животное в Иркутск. Минимум несколько дней оно проведёт под присмотром ветеринаров, в Иркутской зоогалерее, - сообщили в Прибайкальском нацпарке.

 

«Сейчас молодая косуля наверняка испытывает сильный стресс и нуждается в поддержке. Не исключено, что медикаментозной. Необходимо оценить её состояние и шансы на выживание в дикой природе, затем принимать решение о выпуске на волю», - отметила Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке.

В свою очередь, в зоогалерее рассказали, что животное под наблюдением.

- Прогноз относительно нормальный, завтра будут подробности. Все порезы и ссадины поверхностные, видимо поранилась об лёд. Надеемся на скорый выпуск, - прокомментировали здесь вчера.

Байкал косуля спасение

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