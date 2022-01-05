Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований



В столице Бурятии проходит XVI Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу. Накануне его открыл мэр города Игорь Шутенков.



За титул чемпиона борются 16 команд Улан-Удэ, Иркутска, Москвы, Красноярска, Читы, Якутии и Монголии. На церемонии открытия, прошедшем сегодня в ФСК, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что турнир открывает объявленный в городе год здоровья и активного долголетия.

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- Это значимое спортивное событие. Огромный интерес по всей стране. Мы пока не можем проводить его со зрителями, но сделали все, чтобы можно было посмотреть турнир в интернете. Только в прошлом году зрителей в Ютубе было более 20 тысяч человек, - сказал мэр.

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Мероприятие продлится пять дней. В этом году на турнир приехали две профессиональные мини-футбольные команды, которые представляют Высшую лигу - ИрАэро и московский КПРФ-2, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Полуфиналы состоятся 7 января, а победитель определится 8 января.⠀

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Прямые трансляции всех матчей с комментариями доступны на сайте sportefir.ru.





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