Отмечается снижение ежесуточного прироста новых больных
По данным управления Роспотребнадзора на утро 26 декабря в Бурятии зарегистрировано 75 362 случаев заболевания коронавирусом. Из них 46% (34 787) приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки выявили 191 больного COVID-19 с лабораторным подтверждением. Продолжается постепенное снижение ежесуточного прироста. Накануне сообщалось о 195 больных, до этого 201, 203, 207, 212, 219, 224, 228, 231.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 158 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
За весь период выздоровели от COVID-19 – 69 617 человек, в том числе 240 за прошедшие сутки.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1522 коек: занято – 1126, свободно – 396 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,0%.
В стационарах получают лечение 1126 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 137 пациентов, из них старше 65 лет – 84, на ИВЛ – 70 пациентов, из них старше 65 – 50.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2243 человека.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2376 человек. За прошедшие сутки скончались семь пациентов, из них четыре человека были старше 65 лет.
В Бурятии первым компонентом привито 467 946 человек. Завершили первичную вакцинацию 436 741 человек. Повторную вакцинацию начали 77 720 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в жителям республики обращался руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев. Он попросил земляков встречать Новый год в узком кругу.
191 новый случай коронавируса выявили в Бурятии за сутки
Общество, Фото:
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