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Жители Бурятии могут познакомиться с работами особенного художника

Жители Бурятии могут познакомиться с работами особенного художника
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Общаться с людьми ему помогают его картины

Работы необычного художника Алексея Ш. могут увидеть жители и гости Бурятии. Произведения Алексея демонстрировались в Москве, с успехом проходила авторская выставка в Байкальском заповеднике, а сувениры с его рисунками и сейчас привлекают внимание посетителей визит-центра «Байкал заповедный».

Сувенирная продукция – миниатюрная художественная работа с байкальской тематикой – появилась на Байкале не случайно. Познакомил нас с ней Алексей Аверьянов, мастер-керамист, много лет подряд приезжающий в Бурятию со своей семьёй. Он работает в благотворительном фонде, который поддерживает людей с аутичным расстройством личности и помогает им социализироваться. При фонде и работает программа «КТО», сейчас по ней занимаются 14 человек. Волонтёры обучают подопечных рисовать, работать с глиной, расписывать готовые керамические изделия. А в целом адаптироваться к самостоятельной жизни и проявлять свои таланты. Таким открытием стал для всех молодой художник Алексей Ш.

Алексея особенно впечатлял железнодорожный транспорт, и до недавнего времени он рисовал только это. Но однажды тематика, благодаря наставникам, сменилась. Художник обратил внимание на байкальскую фауну и флору. Особенно хорошо удаются ему птицы. Когда рисунков стало достаточно, возникла идея подготовить выставку.

- Лёша Ш. – один из участников нашего социально-творческого проекта с 2017 года, а теперь и особый сотрудник мастерской. Профессиональное образование Алёша начал получать в центре социальной адаптации для людей с расстройствами аутистического спектра при технологическом колледже №21 в 2012 году, когда ему не исполнилось ещё 18 лет. Лёша был самым молодым учеником тогда, но с большим успехом обретал профессиональные навыки по специальности «Полиграфист», - рассказала его наставник Анастасия Безгодкова. – Далее продолжил свой творческий путь в мастерской «КТО». Сюжеты его рисунков значительно расширились. Причём во всём у Лёши постепенно вырабатывается особая выразительность линии. Вот и в серии байкальских птиц, характерной яркими радостными цветовыми акцентами, графический почерк Лёши сразу узнаваем.

Как пояснила наставник художника, период нынешней эпидемии Алексей проживает непросто, в декабре прошлого года он потерял отца, и сейчас остро нуждается в поддержке. В силу своих особенностей ему непросто общаться с людьми, но он нуждается в этом общении. А лучше всего оно даётся ему в творчестве. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

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Бурятия Байкал выставка художники заповедник птицы

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