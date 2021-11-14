В добровольном порядке женщина ущерб не возместила, уволилась
Решением суда с работника был взыскан ущерб, причинённый работодателю.
Жительница Бурятии заключила трудовой договор с организацией, согласно которому она была принята на должность менеджера, ознакомлена с должностной инструкцией. Был подписан договор об индивидуальной материальной ответственности.
- Согласно ст. 238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причинённого работником третьим лицам, - пояснили в Иволгинском районном суде.
При проведении инвентаризации была обнаружена недостача средств - 160 860 рублей. Ущерб женщина признала. В добровольном порядке работник ущерб не возместила, уволилась, в связи с чем работодатель обратился в суд с иском.
В Бурятии компания отсудила у работника 160 тысяч недостачи
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